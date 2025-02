Catania, i carabinieri fermano un automobilista sotto effetto di crack. Daspo a un parcheggiatore abusivo

Gli interventi

Le attività dei carabinieri del Nucleo Radiomobile

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, coordinati dalla Centrale Operativa, in via Beato Bernardo, hanno sorpreso un uomo, poi identificato per un 51enne catanese, mentre stava esercitando abusivamente la professione di posteggiatore nelle aree di parcheggio comunale. Il parcheggiatore, subito bloccato dai militari dell’Arma, ha anche tentato di giustificare la sua “attività”, spiegando che voleva racimolare qualche spicciolo in maniera bonaria, e pertanto stava aiutando gli automobilisti nelle difficili manovre di parcheggio.

I carabinieri non hanno creduto alle scuse accampate dal l’uomo e hanno subito avviato i previsti accertamenti scoprendo che era già stato sottoposto al provvedimento emesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, del daspo urbano, ovvero il divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio, e la via Bernardo era proprio una di quelle zone dalla quali avrebbe dovuto tenersi lontano. Il provvedimento gli era stato notificato in quanto già sorpreso in altre occasioni durante l’espletamento della sua “professione” non autorizzata, e questa ultima condotta illecita gli è valsa una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.