Catania, i carabinieri sanzionano per 14mila euro venditori abusivi di alimenti

L'intervento

I controlli nei mercati di Librino e San Giorgio: sequestrati circa 100 kg di prodotti ittici

I carabinieri della Stazione di Catania Librino intensificano i controlli contro l’illegalità diffusa e l’abusivismo: sanzioni per oltre 14 mila euro a venditori abusivi di alimenti. Sono stati effettuati controlli presso i banconi improvvisati dei venditori abusivi di alimenti, attività svolte in assenza di autorizzazioni amministrative e dei necessari requisiti igienico-sanitari.

Nel corso della mattinata di ieri una “Task Force” composta da militari dell’Arma di Librino, dalla Polizia locale e dal personale del Dipartimento di Prevenzione veterinaria – Servizio igiene degli alimenti dell’A.S.P. di Catania, hanno sottoposto ad accertamenti 4 venditori ambulanti, rispettivamente di 43, 56, 47 e 48 anni, residenti nei quartieri di Librino e San Giorgio, nonché nel comune di Misterbianco.

Gli operatori hanno accertato che tutti esercitavano la vendita di prodotti alimentari, prevalentemente ittici e ortofrutticoli, su suolo pubblico in totale assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa di settore. La merce esposta, inoltre, era priva di tracciabilità. I carabinieri insieme ai medici veterinari hanno, inoltre, accertato che anche la conservazione di quanto messo in vendita, in questo caso pesce, frutta e verdura, era inadeguata: senza refrigerazione, a contatto con smog, polvere e agenti contaminanti.

Infine, gli investigatori dell’Arma con il prezioso contributo della Polizia Locale hanno accertato che i venditori occupavano abusivamente porzioni della sede stradale, compromettendo la sicurezza e l’igiene dell’area e, agendo senza qualsiasi forma di fiscalizzazione, contribuivano a un’evidente concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari.

Le criticità riscontrate hanno comportato, per questi commercianti abusivi, delle sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 14 mila euro con il conseguente sequestro di circa 100 kg di prodotti ittici e di tutta l’attrezzatura utilizzata per la vendita.

Parte degli alimenti, ritenuti idonei al consumo umano da parte dei sanitari dell’A.S.P., è stata devoluta in beneficenza alla Caritas Diocesana di Catania, mentre la rimanente quantità, priva dei requisiti igienico-sanitari, è stata destinata alla distruzione.