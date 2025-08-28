Catania, i nomi “Agata” e “Agatino” sono in crisi: fra i nuovi nati sorpassati anche da “Bryan”

I dati

Solo 4 volte nel 2025 i genitori hanno scelto di omaggiare la Patrona, che “vince” tra i secondi nomi. Quelli tradizionali, però, resistono: in testa alla classifica Giuseppe e Francesco, con Vittoria al terzo posto

È Giuseppe il nome più gettonato nel 2025 per i nuovi nati, sia maschi che femmine. È stato scelto 24 volte su 1319, seguito nelle prime cinque posizioni da Francesco (23 bimbi), Vittoria (21), Leonardo (20) e Sofia (17).

Il dato, che comprende tutte le nuove registrazioni dal 1 gennaio al 18 agosto, sembra smentire una sensazione diffusa, ovvero che i nomi “classici” siano in crisi. E in effetti al sesto posto delle “scelte” c’è Salvatore, con 16 nuovi nati. Si tratta di uno dei due nomi che l’arcivescovo Luigi Renna, nel suo discorso pronunciato domenica per l’899° anniversario della Traslazione delle Reliquie di Sant’Agata, ha invitato i cittadini ad utilizzare di più: «Nel 2026 a Natale – ha detto l’arcivescovo – vorrò benedire tutti i bambini e le bambine che porteranno il nome, come primo nome, di Agata o Agatino o Salvatore. Si torni nelle famiglie a dare nomi cristiani, non di personalità che non possiamo invocare il giorno del battesimo dei nostri bambini». Scorrendo la classifica si vedono, sempre con 16 occorrenze, Lorenzo, Enea ed Aurora, seguiti al decimo posto da Tommaso (15). Bisogna arrivare al 14esimo posto per trovare un più esotico “Santiago” (con 14 nuovi nati) e al 18esimo per trovare Soleil (12 bimbe).

Ma l’esortazione dell’arcivescovo coglie nel segno proprio per il nome della Patrona: nel 2025 ci sono 5 Bryan e solo 4 Agata (scelta in calo negli ultimi anni, come si vede nella tabella), esattamente il doppio di chi ha chiamato la figlia “Chanel”. Tanti poi i nomi con una sola occorrenza, spesso stranieri (il nome Muhamed compare tre volte in varie traslitterazioni, ad esempio). Più spesso i nomi “unici” sono composti: considerando questi la dedica alla Patrona torna prima in classifica nel 2025 con 39 scelte come “secondo nome” tra le bambine e 15 volte tra i maschi (due soli “Agatino” come primo nome).

Al di là del caso specifico di Agata e Agatino, i nomi più scelti sono stati tradizionali anche negli ultimi anni: Leonardo, nome in testa alla classifica da 8 anni a livello nazionale – è stato scelto oltre 7.000 volte nel 2024 – a Catania lo scorso anno era solo il secondo (42 neonati), sopravanzato da Francesco (47). Leonardo era stato primo nel 2022 e nel 2023 (rispettivamente usato 57 e 47 volte), anni nei quali Giuseppe è stato il secondo nome più usato (tranne nel 2024, in cui risultava quarto) prima di tornare in testa nel 2025. Giuseppe del resto, se si tiene in considerazione la popolazione totale, è il nome più frequente in città con oltre novemila residenti registrati in anagrafe.