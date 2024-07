Catania, i parcheggi ostaggio degli abusivi: multe e denunce per dieci

Il caso

Tra i centro e la periferia per lasciare la macchina è diventato "obbligatorio" il pizzo a chi presidiia senza averne titolo strade e piazze

Caccia ai parcheggiatori abusivi per le strade di Catania, dal centro alle periferie. IL servizio disposto dal questore ha interessato in particolare le zone marittime, particolarmente affollate, in queste settimane, da cittadini e turisti. Negli ultimi giorni, gli agenti delle moto volanti della Questura etnea hanno intensificato i controlli, sia diurni che serali, tra la Playa e il Lungomare. Complessivamente, sono stati sorpresi 10 catanesi pregiudicati, colti in flagranza mentre compivano gesti e manovre inequivocabili rivolti agli automobilisti.

In particolare, lungo il viale Kennedy, all’altezza di un noto lido, è stato fermato, in tarda serata, un 56enne che, una volta identificato, è stato sanzionato per la violazione del Codice della strada. Inoltre, i poliziotti hanno provveduto a sequestrare e confiscare all’uomo la somma di 46 euro, ritenuta provento dello svolgimento dell’attività illecita.

Il pattugliamento del territorio ha permesso di individuare altri parcheggiatori abusivi, come nel caso di un giovane catanese di 28 anni e di un 31enne di Mascalucia, entrambi sanzionati amministrativamente. Invece, nella zona di viale Ruggero di Lauria sono stati individuati e sanzionati altri 7 pregiudicati catanesi, per 4 di loro è stata accertata anche la violazione della misura del Dacur che impone il divieto di frequentare alcune aree e, in particolare, proprio le zone in cui, già in passato, sono stati sorpresi a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore. Per i quattro, tre catanesi di 22, 23 e 26 anni, e un residente a Misterbianco di 55 anni, è scattata una denuncia in stato di libertà per la violazione del Dacur.