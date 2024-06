il caso

L'ordinanza urgente del sindaco Trantino

A causa dell’impossibilità di conferire i rifiuti raccolti per via dell’improvvisa chiusura dell’impianto di contrada Coda Volpe a Lentini, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza urgente con cui sospende lo svolgimento dei mercatini Domenicali Bio e delle Pulci, previsti per domenica 23 giugno.

