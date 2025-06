Catania, il comitato residenti di corso Sicilia lancia una raccolta firme per la pedonalizzazione

La proposta

La definiscono «un'opportunità per la rigenerazione urbana, la valorizzazione turistica e il miglioramento della qualità della Vita» sul modello del Castello Ursino

«Un’opportunità per la rigenerazione urbana, la valorizzazione turistica e il miglioramento della qualità della Vita». Il comitato residenti di corso Sicilia definisce così l’idea di pedonalizzare l’arteria del centro cittadino. Una proposta per la quale hanno annunciato anche una raccolta firme.

L’idea, secondo quanto riferito dal portavoce del comitato, l’avvocato Pietro Ivan Maravigna, viene da quanto fatto al Castello Ursino: «Si desidera esprimere profonda soddisfazione e apprezzamento per la recente e analoga iniziativa intrapresa da questa amministrazione, ovvero la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia. Tale intervento ha dimostrato inequivocabilmente i benefici tangibili che possono derivare da scelte urbanistiche coraggiose e lungimiranti, portando a una rivitalizzazione dell’area, un aumento della sicurezza e un miglioramento tangibile della qualità della vita per i residenti. L’esito positivo di piazza Federico di Svevia – si legge ancora nella nota – non è solo un esempio isolato di successo, ma si configura come un modello replicabile e una chiara indicazione della visione di questa Amministrazione per una Catania più vivibile e a misura d’uomo. La capacità dimostrata nel trasformare uno spazio urbano critico in un’area di pregio e fruibilità collettiva offre una solida base per considerare interventi simili in altre zone della città che presentano problematiche analoghe ma anche nuove, significative opportunità. Questo precedente riduce l’incertezza e il rischio percepito associato a progetti di pedonalizzazione, posizionando la proposta per Corso Sicilia non come un’idea radicale o inesplorata, ma come una logica e coerente estensione della comprovata strategia di rigenerazione urbana già adottata dal Sindaco. La decisione su Corso Sicilia si inserirebbe, pertanto, in un percorso già intrapreso con successo, rafforzando l’immagine di un’Amministrazione proattiva e attenta al benessere dei suoi cittadini».

L’analisi “storica” del contesto di corso Sicilia

«Corso Sicilia – prosegue la nota – un tempo, rappresentava un simbolo indiscusso della modernità e del dinamismo economico di Catania. Negli anni ’60 e ’70, la via era il cuore pulsante della vita cittadina, un luogo di passeggio privilegiato che ospitava negozi prestigiosi e numerosi uffici professionali, riflettendo il boom economico dell’epoca. Era un’arteria vitale che incarnava l’eleganza e la prosperità della città.Tuttavia, a partire dagli anni ’80 e ’90, la strada ha iniziato a subire un progressivo declino. La crescente congestione del traffico veicolare, unita a una cronica e irrisolta mancanza di parcheggi, ha gradualmente soffocato la sua vitalità. Questo deterioramento ha innescato una progressiva delocalizzazione delle attività commerciali e degli studi professionali, svuotando corso Sicilia della sua funzione originaria e del suo prestigio.Nei primi anni 2000, la situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo livelli critici. Il traffico è diventato soffocante, generando un inquinamento atmosferico e acustico insostenibile per chi viveva o frequentava la zona. Questa condizione ha causato un drastico abbassamento della qualità della vita per i residenti, che hanno espresso le loro preoccupazioni attraverso proteste pacate, civili e spesso inascoltate. Queste manifestazioni, sebbene isolate, hanno rappresentato una richiesta costante e duratura di miglioramento da parte della comunità. La persistenza di queste problematiche, rimaste a lungo senza una soluzione concreta, ha alimentato una frustrazione comprensibile tra gli abitanti. La presente petizione, quindi, non è una nuova lamentela, ma piuttosto una riarticolazione di una domanda di lunga data da parte della comunità. Essa viene presentata in un contesto rinnovato, caratterizzato dalla nuova vocazione turistica della zona e dal successo della pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia, offrendo una nuova opportunità per affrontare e risolvere queste problematiche storiche in modo efficace. La decisione del Sindaco su Corso Sicilia, pertanto, non riguarda solo la riqualificazione di una strada, ma rappresenta anche un’occasione per dimostrare sensibilità e reattività alle preoccupazioni dei cittadini che per decenni hanno atteso un intervento».

“La vocazione turistica del corso Sicilia: opportunità Incompiuta”

Il comitato prosegue ricordando poi che «negli ultimi cinque anni, corso Sicilia ha vissuto una vera e propria rinascita, assumendo una vocazione prevalentemente turistica che lo ha trasformato in un punto di riferimento strategico per i visitatori di Catania. Si è assistito a una vera e propria “esplosione” di nuove strutture ricettive, tra cui Bed & Breakfast, boutique hotel e case vacanza, che hanno generato un flusso costante e significativo di turisti. Questo cambiamento ha riacceso l’interesse economico per l’area, proiettandola verso un futuro di sviluppo nel settore dell’ospitalità. Nonostante questa promettente rinascita turistica, Corso Sicilia si trova oggi di fronte a un paradosso critico. La strada è ancora dominata da un traffico veicolare intenso, dal rumore e dall’inquinamento, condizioni che compromettono significativamente sia l’esperienza dei turisti che la qualità della vita dei residenti. L’attuale infrastruttura, concepita per il transito veicolare, si scontra con la nuova funzione primaria dell’area, che è quella di accogliere e servire il turismo, oltre a garantire un ambiente vivibile ai suoi abitanti.Questa contraddizione impedisce a Corso Sicilia di esprimere appieno il suo potenziale. L’area, pur essendo un hub turistico, non riesce a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative dei visitatori né a garantire la serenità che i residenti meritano. La pedonalizzazione, in questo contesto, non è semplicemente una soluzione al problema del traffico, ma un imperativo strategico di riqualificazione urbana. Essa permetterebbe di risolvere il conflitto tra il passato della strada (orientato all’auto) e il suo presente/futuro (orientato al pedone e al turismo), consentendo a Corso Sicilia di capitalizzare pienamente sul boom turistico e di affermarsi come un vero “salotto urbano”».

Un “salotto urbano”

La pedonalizzazione di Corso Sicilia genererebbe quindi «una serie di benefici multifaccettati, trasformando l’area in un modello di rigenerazione urbana sostenibile: miglioramento della Qualità della Vita per i Residenti: La riduzione del traffico veicolare comporterebbe una drastica diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, creando un ambiente più salubre e tranquillo. La maggiore sicurezza per i pedoni, in particolare per bambini e anziani, permetterebbe ai residenti di riappropriarsi degli spazi pubblici, migliorando tangibilmente la loro qualità della vita. valorizzazione Turistica e Opportunità Economiche: Un Corso Sicilia pedonalizzato diventerebbe un ambiente più accogliente e piacevole per i turisti, incoraggiando soggiorni più lunghi e una maggiore spesa sul territorio. Questo stimolerebbe significativamente l’economia locale, portando a un aumento del traffico pedonale e maggiori vendite per le attività commerciali esistenti. Inoltre, si creerebbero nuove opportunità di investimento e l’insediamento di diverse attività, come caffè all’aperto, ristoranti e spazi per eventi culturali, che arricchirebbero l’offerta della zona. Benefici Ambientali: I vantaggi ambientali sarebbero notevoli, con una significativa riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli, contribuendo a un’aria più pulita in città. La diminuzione del rumore creerebbe un ambiente urbano più sereno. La pedonalizzazione offrirebbe anche l’opportunità di incrementare gli spazi verdi e migliorare il microclima urbano, rendendo l’area più fresca e gradevole. Rivitalizzazione Sociale e Culturale: La creazione di spazi pubblici più vivibili e attraenti favorirebbe l’interazione sociale e la coesione della comunità. Corso Sicilia potrebbe tornare a essere un luogo di incontro e aggregazione, un vero e proprio “salotto urbano” dove cittadini e turisti possano convergere e interagire. Questo ripristinerebbe il suo prestigio storico e la sua funzione di centro culturale e sociale».

Soluzioni per la mobilità

Una delle principali preoccupazioni relative alla pedonalizzazione è spesso legata alla questione dell’accessibilità e della disponibilità di parcheggi. Si desidera sottolineare che la proposta per Corso Sicilia è stata concepita tenendo conto di queste esigenze, garantendo che l’accessibilità all’area circostante rimanga pienamente mantenuta.L’accesso veicolare all’area sarebbe garantito a nord dalla Via Maddem e a sud dalla Via Luigi Sturzo. Queste due arterie adiacenti sono fondamentali per la fluidità del traffico e per l’accesso ai servizi e alle attività presenti nella zona.Su queste vie, infatti, insistono numerosi parcheggi custoditi e stalli a pagamento (le cosiddette “Strisce blu”), tutti gestiti dall’azienda municipalizzata AMTS. Questa disponibilità di opzioni di parcheggio esistenti e ben gestite è un elemento cruciale che mitiga la principale obiezione alla pedonalizzazione. La presenza di un’azienda municipale che gestisce questi servizi aggiunge un livello di credibilità e facilità di integrazione con la mobilità urbana complessiva. La previsione di soluzioni di parcheggio concrete e già operative dimostra che la proposta è pratica e ben ponderata, non una mera visione idealistica. Questo approccio trasforma quella che potrebbe essere una barriera significativa per la pedonalizzazione in un fattore abilitante, rendendo il progetto realizzabile e meno problematico dal punto di vista logistico».