Catania, il comitato Vulcania chiede un intervento urgente per ripristinare le strisce pedonali

La richiesta

La zona di piazza Abramo Lincoln è trafficata e quindi c'è un pericolo per i pedoni

Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, sollecita l’organo preposto a intervenire urgentemente, in una zona molto trafficata sia da mezzi sia da persone in piazza Abramo Lincoln, dove è rischioso attraversare sulle strisce sbiadite e poco visibile, per tutti i quattro lati della piazza in questione.

«Non si garantisce la sicurezza nell’attraversamento ai pedoni e in particolare, dove c’è il passaggio ai disabili. Vedasi documentazione fotografica. Con i nostri sopralluoghi – continua il comitato – abbiamo riscontrato che esiste un grande disagio per i pedoni. Chi di competenza risolva il problema».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA