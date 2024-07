Catania, il Consiglio comunale vota per il museo a Jean Calogero e il Pala Lilyana Pizzo

le mozioni

Le due mozioni, approvate, sono state entrambe proposte dai due consiglieri d'opposizione del M5s

L’impegno a intitolare il PalaCatania a Lilyana Pizzo e l’individuazione di una sede da destinare a Museo Civico di arte contemporanea, con uno spazio espositivo permanente dedicato a Jean Calogero. Sono le due mozioni approvate dal Consiglio comunale di Catania su proposta dei due consiglieri del Movimento 5 stelle.

«Sono passati ormai 10 anni – dice la consigliera comunale M5s Gianina Ciancio, prima firmataria delle mozioni – dalla presentazione di una petizione promossa dall’ “Archivio Jean Calogero” che, nel comunicare la disponibilità a donare diverse opere al comune, ne chiedeva la valorizzazione per omaggiare un artista di fama mondiale che forse solo nella sua città non ha ancora avuto il giusto riconoscimento. A distanza di anni, la questione non può ritenersi chiusa, considerato che la città non può e non deve perdere questa straordinaria opportunità, anche per ampliare la sua offerta culturale»