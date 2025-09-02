Catania, il deposito di via Cagnoni con 30 chili di marijuana: sul mercato avrebbe fruttato 300 mila euro

droga

Arrestato dai carabinieri un uomo di 62 anni. Trovato anche un mini arsenale. L'ombra della criminalità organizzata

Un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante a Catania ha portato all’arresto di un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e di sostanze stupefacenti.

L’indagine ha preso il via grazie a una serie di pedinamenti e all’approfondita conoscenza del contesto criminale locale. I militari hanno concentrato i propri sospetti su un garage in via Antonio Cagnoni, riconducibile all’indagato. Una volta entrati nel locale, i Carabinieri hanno immediatamente rilevato il forte odore di marijuana. La perquisizione ha rivelato un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e confezionamento di sostanze stupefacenti: oltre 30 chili di marijuana erano custoditi in bidoni di plastica, distribuiti in più di 30 buste da circa un chilo ciascuna, pronte per essere immesse sul mercato.

Nel garage era inoltre allestito un laboratorio completo di bilancia elettronica di precisione, macchina sottovuoto, guanti, nastro adesivo e bustine di plastica, strumenti indispensabili per la suddivisione e il confezionamento delle dosi.

Proseguendo la perquisizione, i Carabinieri hanno anche rinvenuto l’arma che aveva innescato l’operazione: una pistola semiautomatica BERSA calibro 9 con matricola abrasa, con caricatore inserito e colpo in canna, occultata tra il materiale nel garage. Accanto all’arma sono stati trovati due silenziatori e 21 cartucce, particolari che evidenziano la pericolosità e la potenziale letalità dell’arsenale sequestrato.