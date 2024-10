Catania, il giovane talento Sciuto vince il “Tesi Contest” di Studio Torta sulla proprietà intellettuale

il riconoscimento

Dopo aver completato gli studi legali in Francia il ragazzo lavora presso la sede romana di un brand internazionale del lusso

Gabriele Sciuto, giovane catanese laureato presso l’Università degli Studi di Firenze, è tra i cinque vincitori della dodicesima edizione del prestigioso “Tesi Contest”, ideato e promosso da Studio Torta, uno dei principali studi nazionali e internazionali nel campo della consulenza sulla proprietà intellettuale, che ha recentemente festeggiato il 145° anno di attività. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Torino presso la sede dell’Unione Industriali.

Sciuto è stato premiato per la tesi dal titolo “Per un futuro etico dell’industria della moda: proprietà intellettuale, sostenibilità e digitalizzazione nel mercato unico europeo“. Il lavoro ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per la capacità di unire aspetti giuridici, etici e tecnologici, in una visione innovativa per il futuro dell’industria del lusso.

Dopo aver completato gli studi legali in Francia, Gabriele attualmente lavora presso la sede romana di un brand internazionale del lusso, proseguendo il suo percorso di formazione nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale.

Matteo Maccagnan, partner di Studio Torta, ha dichiarato: “La nostra iniziativa continua a promuovere attivamente la cultura della proprietà intellettuale, che riteniamo cruciale per la tutela delle idee e dell’innovazione e per la crescita economica del nostro Paese. Siamo entusiasti di constatare il crescente interesse da parte degli studenti e dei docenti delle università italiane, a dimostrazione dell’importanza strategica di questi temi. Crediamo che questa sinergia tra mondo accademico e professionale possa rappresentare un ottimo viatico per la formazione di professionisti esperti, in grado di supportare le imprese per affrontare le moderne sfide della proprietà intellettuale”.

Il Direttore di Unione Industriali Torino, Angelo Cappetti, ha affermato: “Saluto con soddisfazione i vincitori dell’annuale contest di Studio Torta dedicato alla proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società contemporanea: un’iniziativa importante, che ospitiamo con grande piacere all’Unione Industriali Torino. La valorizzazione della ricerca industriale attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni di studiosi risponde alla necessità strategica di sostenere la nostra comunità imprenditoriale e promuoverne valori e obiettivi. La tutela dei nostri asset produttivi, fondamentale per la crescita del territorio e del Paese, passa attraverso la conoscenza approfondita del tema della proprietà intellettuale e lo sguardo innovatore di chi si affaccia oggi al mondo del lavoro e dell’impresa. Ringrazio lo Studio Torta per l’impegno e la passione con cui persegue il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e dei giovani su di un tema così rilevante per la nostra industria”.