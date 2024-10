Catania, il monopolio della Fiera dei Morti: una sola offerta anche per il 2024

Procedure

La società Essece è l’unica partecipante alla gara. Il Comune lo conferma

La Fiera dei Morti di Catania non riserva sorprese da più di un decennio. E l’edizione 2024 non fa eccezione: c’è una sola offerta per organizzarla e viene dalla società delle stesse persone che se ne sono occupate negli ultimi anni.

La manifestazione fieristica in occasione delle celebrazioni dedicate ai defunti si svolgerà nel parcheggio dell’Amts di Fontanarossa dal 25 ottobre al 3 novembre 2024. La procedura di «concessione del servizio di organizzazione» era partita alcune settimane fa, avendo come termine per la presentazione delle offerte le 11 del 25 settembre. I verbali della gara non sono ancora stati pubblicati e, ufficialmente, dal Comune di Catania non sono state rese note notizie a proposito dell’andamento dell’aggiudicazione. Ma l’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione) arriva prima di Palazzo degli Elefanti. Così, sul portale degli open data dell’Anticorruzione, emerge che per organizzare la Fiera si è presentato un solo operatore economico: la Essece srl. Di nuovo.