Catania, il pontificale di mons. Renna per Sant’Agata d’estate: «La candelora è un segno di fede. Preghiamo per la conversione degli uomini del malaffare»

la celebrazione

La messa nel giorno dell'899° anniversario della traslazione delle Reliquie della santa

La città di Catania si stringe attorno alla sua patrona Sant’Agata nel giorno dell’899° anniversario della traslazione delle Reliquie della santa. Un legame inscindibile tra la città e la sua Santa.

L’arcivescovo Luigi Renna, in una cattedrale gremita di fedeli e autorità, durante la sua omelia ha ricordato che “questo legame non va vissuto mai automaticamente, ma va’ sempre purificato, rinnovato, attualizzato. Va purificato da tutto ciò che lo inquina: la nostra superficialità, il relegare la sua devozione e il richiamo al suo esempio solo ad alcuni giorni dell’anno e poi rinchiuderla non nella cammarredda, ma nel dimenticatoio di una vita che non si lascia scalfire dalla sua testimonianza di fede. Va purificato da tutto ciò che è indegno di lei, come ad esempio quanto avvenuto quando alcuni hanno osato mescolare il loro nome, carico di un malaffare da cui preghiamo Sant’ Agata che si convertano, con una candelora, che ricordiamo, è un segno di fede da rispettare”.

La tradizione