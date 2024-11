Catania, il porto e le crociere: 300mila euro per il restyling dell’area accoglienza

infrastrutture

A fine novembre l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale aggiudicherà i lavori di manutenzione straordinaria di questa zona portuale

Cambierà radicalmente il benvenuto ai crocieristi che fanno tappa a Catania e già dalla prossima primavera troveranno lo Sporgente centrale e le aree attigue al varco Dusmet del porto risistemate, abbellite e particolarmente accoglienti. A fine novembre infatti l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale aggiudicherà i lavori di manutenzione straordinaria di questa zona portuale, per l’importo di 312.688 euro e che rientrano tra gli interventi di riqualificazione preliminari e propedeutici al futuro Piano regolatore, sempre nell’ottica di un netto mutamento del rapporto tra città e porto.

“Si tratta del secondo intervento che avevamo già annunciato, cui ne seguiranno altri ancora – evidenzia il presidente Adsp Francesco Di Sarcina – per migliorare il rapporto porto-città; opere che finalmente si possono realizzare grazie al cambiamento delle condizioni generali della struttura portuale. Continuiamo a mantenere le promesse fatte. L’area interessata sarà un nuovo biglietto da visita per i crocieristi che sbarcano a Catania, ma anche per gli operatori portuali e la cittadinanza che desidera passeggiare a piedi o fruire coi mezzi delle aree limitrofe alla porta Dusmet e che finalmente godranno di spazi funzionali, verdi, sicuri, ordinati e gradevoli dal punto di vista dell’arredo urbano”.