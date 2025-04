Catania, il procuratore riceve una delegazione Usa per parlare di contrasto alla mafia

L'incontro

Un delegazione della missione diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia composta dall’Incaricato d’Affari Shawn Crowley, dal Console Generale a Napoli Tracy Roberts-Pounds e dal Console per gli affari politici ed economici del Consolato Usa a Napoli Joe Bagga-Taves è stata ricevuta ieri nel Palazzo di Giustizia di Catania dal Procuratore della Repubblica Francesco Curcio e dal Procuratore Vicario Agata Santonocito. La visita «svoltasi in un clima disteso e cordiale» è stata l’occasione per «rinsaldare i rapporti di collaborazione tra l’autorità giudiziaria e l’apparato diplomatico statunitense nell’ottica di assicurare in misura crescente il contrasto alle più avanzate e attuali forme di criminalità organizzata transnazionale».