Catania, il punto sulle turnazioni per l’acqua. Il presidente Sidra: «Nessuna emergenza, stiamo lavorando»

Il caso

Il nuovo presidente della società partecipata che si occupa della fornitura idrica, Mario Di Mulo, farà un quadro completo della situazione nei prossimi giorni. «Ma comunicazioni simili andavano avanti da mesi», sottolinea. L'elenco delle vie interessate

La città è in ansia per le forniture idriche in varie zone del centro. Le turnazioni nell’erogazione, elencate da Sidra, la società partecipata del Comune di Catania che si occupa della fornitura idrica in gran parte della città, sono ancora valide con possibili disagi «1 o 2 volte a settimana». Ma in ogni caso si tratterebbe di situazioni ordinarie «e non c’è nessuna emergenza, lo sottolineo anche perché basta vedere il nostro sito per vedere che da mesi piccole turnazioni vengono effettuate per vari interventi tecnici», sottolinea il nuovo presidente di Sidra, l’avvocato Mari Di Mulo.

«Siamo insediati da soli sette giorni, domani avremo la prima riunione del Consiglio di amministrazione – sottolinea Di Mulo – Ma nonostante questo siamo già al lavoro con i reparti tecnici per individuare e risolvere le varie criticità che ci sono. E, sottolineo nuovamente, non c’è nessuna emergenza, non c’è da preoccuparsi, o peggio ancora di scatenare un’ansia ingiustificata, che ha solo l’effetto di bloccare i centralini e il lavoro degli uffici».

Alle varie comunicazioni ufficiali di possibili problematiche nella fornitura, susseguitesi in questi giorni, insomma, potrebbero aggiungersene altre, e nuove comunicazioni potrebbero arrivare già in giornata. «Un riscontro tecnico più specifico ci sarà in settimana, spero già mercoledì. Bisogna essere onesti e non nascondere la polvere sotto il tappeto per ottenere risultati bisogna essere onesti intellettualmente. Ribadisco: nessuna emergenza in atto, un tavolo tecnico interno per risolvere tutto si è già tenuto e non c’è da preoccuparsi».

Ieri sospensione in zona Rapisardi bassa, Cibali e zone limitrofe

Tra le zone oggetto di interruzione notturna della fornitura, l’ultima ha riguardato dalle 22 del 11 gennaio alle 6,30 del mattino del 12 gennaio le aree comprese tra la via Santa Sofia, Viale Andrea Doria, Via Milo, Via Eleonora D’Angiò, Via Filocomo, Via Cesare Beccaria, Via Giuseppe Fava, Viale Mario Rapisardi (parte bassa), Via Carlo Forlanini, Via Plebiscito, Via Lago di Nicito, Via Santa Maddalena, Via Crociferi, Piazza Dante, Via Vittorio Emanuele e traverse limitrofe. Nei giorni precedenti erano invece state elencate, per fenomeni di bassa pressione, le vie Marco Polo, Vincenzo Giuffrida, Sassari, Monsignor Ventimiglia, Calì, Gabriele D’annunzio, Monserrato, San Nicolò al Borgo, Antonino Longo, Salvatore Tomaselli, Santa Maddalena, San Giuliano, Etnea (parte bassa), Piazza Duomo, Via Cardinale Dusmet.

Le aree con fornitura notturna a turnazioni