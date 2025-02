Catania, il referendum sulle ztl non si farà: le firme non bastano. “Ma non è una sconfitta”

L'esito

L'impegno profuso anche nelle zone periferiche di Librino e San Giorgio

Solo 6.600 firme raccolte a fronte di 7.500 necessarie. Il referendum per abolire la zona traffico limitato (ztl) da piazza Federico di Svevia quindi non si farà. Ma per i promotori “non è una sconfitta. Anzi, è una vittoria”, come dice Giovannella Urso del Movimento popolare catanese. Dopo 120 giorni di impegno con banchetti organizzati soprattutto “nelle zone popolari da Librino a San Cristoforo”, sottolinea Santo Musumeci (associazione Catania più attiva). La sua associazione in particolare ha puntato molto al tema dei divieti estesi anche ai disabili, con multe subite anche “con il regolare pass esposto”. Però “abbiamo ottenuto la rimozione del comandante dei vigili urbani”, sottolinea.

Giuseppe Ferrara, blogger e tiktoker che per primo ha sollevato la questione delle difficoltà di commercianti e residenti per la ztl, dice invece: “Abbiamo fatto vedere il paradosso di una amministrazione Trantino che ha sposato il programma di pedonalozzazioni del candidato sconfitto, cioè Caserta. I catanesi avevano già deciso con le elezioni che non le volevano. E dimostrato come l’obiettivo della partecipazione popolare è possibile. Questo nonostante ci vogliano il 3% delle firme degli elettori. Per il referendum nazionale sono l’1%, questo non aiuta. Chi avrà più risorse riuscirà”.