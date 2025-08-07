Catania, il sindaco riceve il nuovo comandante della Guardia di Finanza Filipponi

Palazzo degli Elefanti

Il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto nel palazzo degli Elefanti il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania, il Generale di Brigata Marco Filipponi.

Nel corso della visita istituzionale è stata rimarcata l’importanza della sinergia e della collaborazione a più livelli per il perseguimento degli obiettivi di legalità e tutela della comunità oltre che per l’incessante azione di contrasto alla criminalità in un territorio caratterizzato da diverse specificità.

Al termine del cordiale colloquio il sindaco Trantino ha rivolto gli auguri di buon lavoro al comandante Filipponi che si è detto orgoglioso di poter svolgere la propria attività in un contesto importante come quello di Catania.