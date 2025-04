Catania, il Sunia sulle case popolari: “disservizi al viale San Teodoro”

Librino

Il sindacato chiede un incontro all’Iacp e annuncia nuovi sopralluoghi

Gestione condominiale carente, servizi malfunzionanti, infiltrazioni e occupazioni abusive. È questo lo scenario che si presenta agli abitanti degli alloggi popolari di viale San Teodoro 22, a Catania, assegnati ai lavoratori dipendenti secondo la legge regionale n. 15/86. A farsi portavoce delle istanze degli inquilini è il SUNIA di Catania, che ha richiesto un incontro urgente con l’Istituto autonomo case popolari. La richiesta punta a sollecitare interventi di manutenzione straordinaria e a fare chiarezza sulla presenza di occupanti senza titolo. Una situazione che si inserisce in un quadro più ampio di criticità, riscontrate in diversi complessi di edilizia residenziale pubblica della città.Il SUNIA Catania, insieme alla segretaria regionale del SUNIA Sicilia, Giusi Milazzo, e ai propri tecnici, ha inoltre avviato una serie di sopralluoghi nei quartieri popolari di proprietà dell’IACP e del Comune. L’obiettivo è rilevare problematiche strutturali e sociali, cominciando da un campione rappresentativo per poi estendere le verifiche.“Non si tratta solo di riqualificazione edilizia, pur urgente in molti casi – sottolineano Palazzolo e Milazzo – ma di un intervento più ampio che migliori infrastrutture e servizi, potenziando l’efficienza energetica e valorizzando il tessuto associativo attivo nei quartieri più fragili.”Il SUNIA annuncia che i sopralluoghi continueranno nelle prossime settimane, per riportare al centro dell’agenda politica il diritto alla casa e la lotta al disagio abitativo.

