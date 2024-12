Catania, immagini natalizie proiettate sulle facciate in restauro di Palazzo degli Elefanti

L'INIZIATIVA

La sede del municipio trasformata in un mega schermo con lampade led di ultima generazione

Una variopinta scatola digitale a cielo aperto, con immagini natalizie proiettate sul Palazzo degli Elefanti ingabbiato dalle impalcature per il restauro del prospetto barocco disegnato da Giovanni Battista Vaccarini. Fino al 6 gennaio, su iniziativa dall’amministrazione comunale, sulla facciata centrale di piazza Duomo e quella laterale di via Etnea del Municipio, si potranno ammirare dipinti della classica iconografia natalizia, mescolata ai simboli di Catania.

Ma anche richiami al barocco fiorito e al rosso incandescente della lava dell’Etna. E tante altre sorprese, con immagini con lampade led di ultima generazione, che rimandano a quattro temi principali: l’Annunciazione, la Natività, il Capodanno e l’Epifania, che ha al suo centro la luce recata dalla Stella Cometa.