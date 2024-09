Catania, in 4mila al Castello Ursino per l’evento “boomer”. Trantino ironizza: «Ma non l’avremmo desertificato?»

L'evento in piazza

Il secondo evento dedicato alla città festaiola degli anni '80 e '90 è stato un successo. Il sindaco mostra le foto sui social, respingendo anche le critiche alla pedonalizzazione della piazza Federico di Svevia

«Quel che per qualcuno è panem et circenses, per oltre 4.000 è stata voglia di stare insieme e divertirsi. Grazie ai 19 dj che si sono alternati in consolle con la selezione boomer e non solo, a Barbara Mirabella per il prezioso aiuto, e a chi ha partecipato contagiando la piazza di bella energia. Ma com’era quella storia che con la pedonalizzazione avremmo desertificato piazza Federico di Svevia?». Sono le parole scritta sul suo profilo Facebook dal sindaco di Catania Enrico Trantino che commenta il secondo “evento boomer” davanti al Castello Ursino. L’area pedonale, dopo l’evento inaugurale di giugno, è stata nuovamente trasformata in pista da ballo. E, come il nome suggerisce (il titolo ufficiale è “Pomeriggio boomer- Quelli del Pomeriggio giovani“), brani e pubblico di riferimento non sono soprattutto coloro che frequentavano le discoteche etnee tre decenni fa, oggi ampiamente entrati negli “anta”. I giovani, nel frattempo, popolavano anche le “nuove” zone della movida catanese, come piazza Sciuti, nei pressi della “Fiera” (in foto).

Piazza Sciuti ieri sera, sabato 21 settembre