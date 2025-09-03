In migliaia a Catania contro il genocidio a Gaza, il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Fermiamo Israele»

la manifestazione

Oltre mille persone al corteo che si è snodato dal porto fino al Castello Ursino

Migliaia di persone hanno partecipato oggi alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla, la flotta di piccole imbarcazioni civili che punta a rompere l’isolamento di Gaza portando aiuti umanitari via mare. È la più grande iniziativa indipendente che sia mai stata organizzata e la partenza di alcune navi (dall’Italia ne partiranno 25) era prevista per domani dai porti di Catania e Siracusa. A causa delle avverse condizioni meteomarine, però, la partenza è stata posticipata, per il momento, al 7 settembre, salvo ulteriori variazioni.

La manifestazione catanese a sostegno dell’iniziativa, però, si è svolta ugualmente. Il concentramento alle 18 al porto di Catania e poi, intorno alle 18,15, la partenza di un lungo, pacifico e colorato corteo con destinazione piazza Federico di Svevia. Dove, sul palco, si esibiranno una serie di artisti (tra i quali anche Samuel dei Subsonica). In contemporanea, alle 18,30, un’altra manifestazione del tutto simile si è svolta a Siracusa, altro porto fondamentale per le operazioni della Flotilla.