la manifestazione
In migliaia a Catania contro il genocidio a Gaza, il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Fermiamo Israele»
Oltre mille persone al corteo che si è snodato dal porto fino al Castello Ursino
Migliaia di persone hanno partecipato oggi alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla, la flotta di piccole imbarcazioni civili che punta a rompere l’isolamento di Gaza portando aiuti umanitari via mare. È la più grande iniziativa indipendente che sia mai stata organizzata e la partenza di alcune navi (dall’Italia ne partiranno 25) era prevista per domani dai porti di Catania e Siracusa. A causa delle avverse condizioni meteomarine, però, la partenza è stata posticipata, per il momento, al 7 settembre, salvo ulteriori variazioni.
La manifestazione catanese a sostegno dell’iniziativa, però, si è svolta ugualmente. Il concentramento alle 18 al porto di Catania e poi, intorno alle 18,15, la partenza di un lungo, pacifico e colorato corteo con destinazione piazza Federico di Svevia. Dove, sul palco, si esibiranno una serie di artisti (tra i quali anche Samuel dei Subsonica). In contemporanea, alle 18,30, un’altra manifestazione del tutto simile si è svolta a Siracusa, altro porto fondamentale per le operazioni della Flotilla.
Le imbarcazioni, attraversando il mar Mediterraneo, e col sostegno della popolazione civile e delle delegazioni di 44 Paesi, puntano non solo a interrompere il blocco navale imposto da Israele alla Palestina ma anche ad attirare ancora di più l’attenzione del mondo sul genocidio nella Striscia di Gaza. In Sicilia sono attese le imbarcazioni partite domenica da Genova.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA