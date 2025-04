Catania in piazza per Sara e Ilaria: «Stanche di contarci da morte»

il corteo

Il corteo da piazza Stesicoro promosso da “Non una di meno”, dal consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio” e dal collettivo “Spine nel fianco”

«Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce». È l’urlo che si alza da piazza Stesicoro e lungo tutto il percorso della “passeggiata rumorosa” promossa da “Non una di meno”, dal consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio” e dal collettivo “Spine nel fianco”. Tantissime ragazze e ragazzi che marciano insieme per Sara Campanella, per Ilaria Sula e per tutte le donne uccise per mano di un maschio. Ragazze e ragazzi che “fanno rumore” scuotendo le chiavi di casa per ricordare che a uccidere non sono mostri, pazzi, ma i figli della cultura patriarcale. Sono quasi sempre uomini che hanno un rapporto emotivo con le vittime. In Italia, secondo l’Istat, gli autori di femminicidi sono nell’80% dei casi mariti, compagni, amici. Maschi che non sopportano il rifiuto della donna su cui hanno focalizzato il proprio senso del possesso.

L’appello ai maschi

Per questo le ragazze gridano ai compagni maschi che hanno bisogno del loro supporto, che non devono sentirsi tranquilli solo perché loro non fanno violenza e non uccidono. “Ogni volta che non dite nulla quando una donna viene molestata o minimizzate le attenzioni non richieste siete responsabili”, denunciano le donne chiedendo ai loro amici e compagni un’assunzione di responsabilità. E molti dei giovani uomini presenti hanno cominciato a farlo. Per questo hanno voluto aprire il corteo tenendo lo striscione che dice “Con tutta la rabbia e l’amore per Sara, per Ilaria e per tutt*”. Tra loro ci sono ragazzi che fanno parte del gruppo di autocoscienza maschile “Fallo etico”. «Vogliamo contrastare la mascolinità tossica – dicono – e agire per non essere complici di questo sistema patriarcale che dobbiamo decostruire e distruggere».

Stanche di contarci da morte

«Siamo qui – gridano le ragazze – perché siamo stanche di contarci da morte. Vogliamo contarci da vive. Siamo qui per non farci annientare, per trasformare questo dolore in rabbia, in sorellanza, in impegno. Non vogliano panchine rosse, targhe alla memoria, fiori. Non vogliamo numeri e percentuali. Non abbiamo fiducia nello Stato che spende soldi per le armi anzichè in piani di educazione sessuo-affettiva nelle scuole. La nostra sicurezza non passa dalle vostre zone rosse, che proteggono solo voi, non noi. La nostra sicurezza sono solo le nostre sorelle, la prevenzione, i centri antiviolenza, le case rifugio, l’accesso alla sanità pubblica e case dignitose. Ci può salvare solo la sorellanza. La cultura transfemminista è la nostra difesa».

Femminicidi punta dell’iceberg