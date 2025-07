Catania, in una casa abbandonata sequestrati 7 kg di cocaina

il mistero

Una soffiata alla Polizia, la droga tra i rifiuti

Una chiamata anonima, in piena notte, è arrivata alla Polizia di Stato a Catania segnalando un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico. Secondo quanto riferito ai poliziotti della sala operativa della questura, due uomini, entrambi incappucciati, avevano abbandonato qualcosa all’interno dell’edificio, forse droga. Sul luogo, tra l’immondizia, i poliziotti hanno trovato sette grossi panetti di cocaina per un totale di oltre 7 chili che sono stati sequestrati.

