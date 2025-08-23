Catania, incendio in un appartamento di via Cilea: una persona intossicata, edificio evacuato

vigili del fuoco

Le cause sono in corso d'accertamento

Questa mattina un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Cilea a Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania dalla Sede Centrale, oltre a ad una autobotte ed all’autoscala. Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118.

L’incendio ha interessato l’intero appartamento e, a scopo precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato durante le fasi di spegnimento. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Presenti sul posto anche i militari dell’arma dei Carabinieri.

