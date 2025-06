Catania, incidente in via Tempio: auto si ribalta e il traffico va in tilt per ore

Nei pressi del porto

L'incidente intorno alle 18 all'incrocio con via Stella Polare: il conducente dell'auto ribaltata è stato soccorso e portato all'ospedale San Marco

Erano le 18 circa di oggi pomeriggio quando due auto si sono scontrate in via Domenico Tempio a Catania, all’altezza dell’incrocio con via Stella Polare. Nell’impatto una delle due auto, una Suzuki Swift, si è ribaltata. Secondo un residente in zona l’auto avrebbe urtato il cordolo della pista ciclabile, ma non ci sono riscontri certi sulla dinamica. Il bilancio è di un ferito, trasportato all’ospedale San Marco di Librino in condizioni non critiche.