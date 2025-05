Catania, insediato il prefetto Signoriello: «”Fare rete” è la carta vincente la Prefettura sia luogo di confronto»

La lettera

Originario della provincia di Caserta, 60 anni, ha preso il posto di Carmela Librizzi che va in pensione

Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello. Originario della provincia di Caserta, 60 anni, prende il posto di Carmela Librizzi andata in pensione. Signoriello ha inviato una lettera di intenti in occasione dell’insediamento ufficiale. «Nell’assumere oggi le funzioni di Prefetto della provincia di Catania – scrive Signoriello – sento l’obbligo, oltre che il piacere, di far giungere alla cittadinanza ed alle Istituzioni tutte, religiose, civili e militari, pubbliche e private, alle organizzazioni politiche, economiche, sociali e del mondo del lavoro, agli organi di informazione, alle donne ed agli uomini del volontariato ed ai Sindaci, primi immediati interlocutori delle nostre comunità, il mio più cordiale saluto. E’ un incarico che assumo con formidabile entusiasmo, lusingato dal poter operare in Sicilia, e di lavorare in una città ed in una provincia ricche distoria millenaria illustre, di arte, architettura e cultura di grandissimo pregio e di meraviglie naturali uniche. Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato ed intendo svolgerlo a favore di questo territorio con profondo spirito di servizio, avendo quale obiettivo la difesa di un saldo e proficuo rapporto tra società civile ed Istituzioni. Nel quadro di un sistema valoriale unitario e condiviso, impegnerò ogni mia energia verso l’interesse pubblico, manifestando fin d’ora la mia completa disponibilità al confronto ed al dialogo interistituzionale con quanti, nei diversi livelli di responsabilità, operano per perseguire il bene pubblico».

Il nuovo prefetto etneo sottolinea poi di confidare «per la migliore riuscita del mio impegno, nella piena e leale collaborazione delle Istituzioni, dei mezzi di informazione e dei cittadini stessi ed assicuro fin d’ora la più ampia disponibilità mia personale e della Prefettura tutta, ad essere costantemente all’ascolto del territorio. Credo con convinzione che solo attraverso un impegno sinergico, equilibrato e professionale si possa, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, affrontare e risolvere positivamente i problemi della nostra collettività, dando risposte adeguate alle esigenze emergenti. Intendo assolvere al ruolo che da oggi assumo, con il senso di responsabilità necessario a confrontarsi, per i profili di possibile competenza del rappresentante territoriale del Governo, con le complessità del nostro tempo, assicurando un ruolo di interazione e di dialogo con la realtà locale e con le sue diverse componenti sociali, economiche e culturali per supportare la crescita ed il mantenimento della pace sociale».