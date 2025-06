Catania, interventi straordinari negli edifici comunali

I lavori

Le manutenzioni sono finalizzate alla sicurezza oltre che al decoro urbano

Prosegue l’attività di manutenzione straordinaria degli edifici comunali promossa dall’Amministrazione Trantino. In particolare, l’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, in stretto coordinamento con il sindaco Enrico Trantino, ha messo al centro del proprio impegno la sicurezza delle strutture pubbliche e, di conseguenza, dei cittadini.

Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione di alcuni locali dell’autoparco comunale di via Duca degli Abruzzi, che versavano da tempo in condizioni critiche e necessitavano di urgenti interventi di recupero.

Parallelamente, sono stati avviati i lavori di sistemazione del muro di recinzione della sede comunale del VI Municipio, dove circa tre anni fa il crollo di alcune porzioni aveva generato situazioni di pericolo per i pedoni e richiesto soluzioni provvisorie. L’intervento attuale prevede la completa ricostruzione con l’installazione di una nuova ringhiera protettiva lungo tutto il perimetro dell’edificio.

«Questi interventi – ha dichiarato l’assessore Giovanni Petralia – rappresentano un segnale concreto dell’attenzione che questa amministrazione sta riservando alla cura del patrimonio pubblico. Lavoriamo ogni giorno per restituire sicurezza e decoro ai nostri edifici, intervenendo con tempestività dove per troppo tempo si è atteso. Ringrazio il sindaco Trantino per il costante supporto e la condivisione di questa visione operativa».