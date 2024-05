Catania, Intesa tra Comune, Fs e Rfi per rigenerazione urbana

Protocolli

L'obiettivo sono il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree dismesse o in dismissione di proprietà del gruppo Fs

Il Comune di Catania, Rete ferroviaria italiana e Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree dismesse o in dismissione di proprietà del gruppo Fs. A siglare l’intesa sono stati l’amministratore delegato del gruppo Fs Luigi Ferraris, il sindaco Enrico Trantino, il presidente di Rfi Dario Lo Bosco e l’ad e direttore generale di Fs Sistemi Urbani Umberto Lebruto.