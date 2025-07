Catania, la barca “Caliente” intitolata a Beppe Montana

Celebrazioni

La barca “Caliente” viene intitolata a Beppe Montana nel 40esimo anniversario dell’uccisione per mano mafiosa del commissario di polizia. La sobria cerimonia si è tenuta nella sede della Lega Navale al porto di Catania alla presenza delle autorità.

Ma soprattutto ci sono tanti bambini, una ventina provenienti dai quartieri Librino e San Giovanni Galermo. Il progetto in cui si inserisce l’intitolazione della barca a Beppe Montana si chiama “Mare di legalità”, una collaborazione che vede in prima fila Libera – presente tra gli altri anche il fondatore don Luigi Ciotti – è finalizzato a far vivere ai ragazzi provenienti da contesti a rischio una esperienza formativa.