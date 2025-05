Catania, la denuncia del tassista: «Troppe strade chiuse, così non si può più lavorare»

La lettera

«Mai come adesso ho difficoltà a svolgere il mio lavoro a causa della chiusura, senza alcun preavviso, di arterie fondamentali». E cita la chiusura del lungomare per le Frecce Tricolori di oggi

Catania non è una città adatta per spostarsi in auto. O almeno, non più: a denunciarlo è un tassista catanese che al nostro giornale ha inviato questo messaggio: «Opero a Catania in taxi da 38 anni e mai come adesso ho difficoltà a svolgere il mio lavoro a causa della chiusura, senza alcun preavviso di arterie fondamentali per il mio lavoro che si traducono in una mancanza di guadagno. Proprio oggi il cliente e sceso perché non, c,era modo di portarlo a destinazione, se non con un aggravio sui costi. Voi come quotidiano, proprio oggi ci informate che possiamo transitare sul lungomare, peccato che i vigili non leggono la Sicilia. Ormai ho perso ogni speranza che questa amata città, possa un giorno diventare civile».

