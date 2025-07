Catania, la lettera della lavoratrice Oda senza stipendio da sei mesi: «Abbiamo perso il sorriso»

Da gennaio a giugno 2025 i lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza (Oda) di Catania, ente di eccellenza nel fornire prestazioni sanitarie anche a disabili gravissimi, non hanno ricevuto quanto dovuto. L’ultimo pagamento ricevuto è stato a fine aprile, ma era riferito a dicembre 2024. Così Anna Milazzo, dipendente della struttura da 36 anni, ha inviato tramite il sindacato Usb la lettera che segue:

«Era il 13 novembre del 1989 o firmai il mio primo contratto di lavoro a tempo indeterminato a servizio di quella che era la realtà più prestigiosa e importante di tutte nel mio territorio, l’Opera Diocesana Assistenza di Catania. La prima foto si riferisce a quell’anno, ai miei 21 anni felici… comincio così, con quel sorriso, quell’entusiasmo e quella determinazione, la mia carriera di Logopedista, un lavoro che ho amato e amo al di là di ogni ragionevole impedimento.La seconda foto è stata scattata a maggio del 2025, dopo quasi 36 anni di lavoro e dopo comunque 30 anni di stipendi ricevuti “puntualmente” in ritardo.Oggi è il mio 57° compleanno, e non è un caso che il mio sorriso si sia piegato all’ingiù, a causa della profonda e ingiustificabile mancanza di rispetto che ho ricevuto per troppo tempo come persona, come professionista, come lavoratrice, da parte dell’Oda.Il lavoro si retribuisce, subito, sempre.Punto».