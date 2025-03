Catania, la metropolitana parte dalle 6: così cambiano gli orari

trasporto pubblico

Trasporto pubblico

Da lunedì 24 marzo la metropolitana di Catania inizierà le corse alle 6 del mattino dei giorni feriali con partenza da Monte Po, come avevano esplicitamente richiesto lo scorso 19 febbraio il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca ai vertici di Fce, titolare della concessione governativa, durante una riunione a Palazzo degli Elefanti. In pratica viene anticipato di un’ora l’orario feriale delle corse, favorendo l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato per gli spostamenti legati soprattutto alle esigenze di chi deve recarsi nel posto di lavoro in orari prestabiliti.