Catania, la prevenzione per il tumore al seno arriva in parrocchia

Ai Cappuccini

Eseguite 50 ecografie alle parrocchiane.

Ha portato l’ecografo portatile fino alla chiesa dei Cappuccini in via Plebiscito. Ed è stato quasi un ritorno a casa per Alessandro Belvedere, dirigente medico del Pronto Soccorso del Policlinico, che per anni ha lavorato all’ospedale Vittorio Emanuele. Ha eseguito cinquanta ecografie alle parrocchiane. Un primo screening al seno per prevenire ogni forma tumorale. Il cancro alla mammella è purtroppo la malattia oncologica più diffusa tra le donne. «Si continua a fare sempre poca prevenzione, questo è un modo per noi medici per essere parte attiva di un processo di informazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce, che salva la vita». Anche questa volta per molte “pazienti” è stata la prima ecografia al seno. La parrocchia quindi si è trasformata per un giorno in un ambulatorio medico. «Quando padre Augusto mi ha chiamato ho detto subito di sì. Abbiamo creato in piccolo quello che abbiamo fatto nelle municipalità con il progetto Facciamo Prevenzione. Non le nascondo l’emozione. Al Vittorio c’erano i padri cappuccini, quindi per me è stato un po’ come tornare bambino», dice Belvedere. Che ripeterà il controllo oncologico a Biancavilla.

