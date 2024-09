Catania, la sicurezza e le classifiche. Il sindaco Trantino: «Dobbiamo migliorare ma basta denigrare»

LA CITTÀ

«Sul tema sicurezza ho letto spesso richiami a una classifica che ci dava al terzo posto tra le città più a rischio di Europa. Si tratta di una graduatoria basata sull’opinione di chi si iscrive a un dato portale, manifestando il proprio pensiero, senza alcuna affidabilità statistica». Lo afferma, su Facebook, il sindaco Enrico Trantino sulla classifica pubblicata ieri da Il Sole 24 ore sulle città meno sicure Iin Italia che colloca Catania al 24esimo posto.

«Ho sempre pensato – osserva il sindaco di Catania – che fosse stravagante che qualche catanese esaltasse quel primato negativo, ma con gli organi preposti ci siamo preoccupati di dare risposte più incisive, grazie a ripetuti controlli, operazioni ad alto impatto e una presenza costante, almeno nel centro storico, di cui ringrazio le forze dell’ordine e, in particolare, chi li dirige. Così come è giusto riconoscere al ministro Piantedosi di avere adempiuto all’impegno di inviarci alcuni militari, che con i loro mezzi presidiano via Etnea. Questo – sottolinea Trantino – non significa che potremo debellare la delinquenza, poiché effetto quasi collaterale di condizioni sociali di degrado che non sarà mai possibile neutralizzare del tutto. Ma sul piano della reputazione di una città, credo sia importante, per rassicurare chi intenda venire, che si affermi la verità».