Catania, la storia di Pina, lavoratrice Oda da oltre 40 anni

Il racconto

La vicenda parte nel 1982 e prosegue ancora oggi nonostante le difficoltà economiche

L’Unione Sindacale di Base (Usb)- Lavoro Privato invia un racconto della vienda di una lavoratrice che dal 1982 lavoa per l’Opera diocesana di assistenza di Catania, ente assistenziale che vive un grave periodo di crisi: i lavoratori sono in attesa di quattro mensilità di stipendio arretrate, da gennaio. scritto da Letizia Leontini che ha dato vita all’ hashtag #ioilavoratoridellodanonlilascisoli che ha avuto grande seguito sui social. “Vi racconto una storia – premette Letizia – una storia che racchiude in sé la storia di tanti lavoratori e tante lavoratrici…”.

“Nel lontano 1982 una giovane donna di appena 21 anni aveva un sogno nel cassetto: fare parte della grande famiglia dell’Oda e portare la sua professionalità a tutti gli assistiti della Fondazione.Lei si chiama Pina, e presto il sogno diventa realtà; inizia il lavoro e trascorrono gli anni, l’esperienza cresce insieme a quei piccoli bambini che giorno dopo giorno, a piccoli passi, raggiungono i più disparati obiettivi grazie al lavoro di Pina, l’educatrice, che con dedizione studia le metodologie d’intervento per ogni singolo caso; e più passava il tempo e più l’entusiasmo cresceva per il suo lavoro.Ma ad un certo punto la storia cambia, iniziano le prime difficoltà: i debiti della Fondazione cominciano a pesare su tutta la famiglia! Esordisce un periodo duro, un periodo nel quale i bisogni di Pina vengono messi in secondo piano, un periodo circoscritto di rinunce, un periodo nel quale lo stipendio arriva con gravi ritardi ogni tre/quattro mesi. Pina percepisce che qualcosa non stia andando per il verso giusto, ma nonostante tutto vuole dare fiducia a coloro i quali, al di sopra delle sue capacità, le promettono di sistemare la situazione e con altrettanta coscienza le chiedono di pazientare.

Ma ahimè, gli anni passano velocemente, gli stipendi non hanno più una data di accredito e di quella promessa non si vede neanche l’ombra. Costretta a vivere senza progetti, costretta a fidarsi di quel lavoro che tanto ama, costretta a pensare che “auspicabilmente” il mese prossimo ci sarà lo stipendio, è arrivata al famoso Novembre 2024 con uno stop di sei mesi senza retribuzione!Quindi Pina trascorre l’ennesimo Natale e la successiva Pasqua 2025 con nessun soldo in tasca. L’amarezza sovrasta la fatica di Pina che non ha più le forze né tantomeno la fiducia per continuare.La situazione a questo punto è davvero peggiorata, il debito è cresciuto vertiginosamente e l’unico pensiero di Pina adesso e purtroppo non è più studiare i piani di intervento rivolti ai suoi ragazzi bensì:“Come farò a vivere, a fare la spesa, a gestire gli imprevisti e la mia umile vita senza avere il mio stipendio?”Non mi permetto di chiedere a Pina come abbia fatto in questi anni e a chi abbia o chiederà gli aiuti economici per vivere, anzi,per sopravvivere, perché le toglierei con questa mia curiosità, probabilmente quel briciolo di dignità rimasta e mi imbarazzerei per la risposta.Di quella ragazza cosa è rimasto??? Probabilmente nulla, anzi:Le ragazze sognano il principe azzurro che prima o poi incontrano.Pina Sogna, ancora, il suo stipendio ogni 10 del mese!Ed è ancora più imbarazzante pensare che ad oggi 15 Maggio 2025 la situazione di Pina non sia migliorata anzi, le si prospettano altri lunghi mesi difficili perché coloro che dovevano garantirle il diritto alla retribuzione oggi le hanno voltato le spalle e senza scrupoli le chiedono di PAZIENTARE sino alla fine dell’anno 2025…E questa è solo una delle tante storie delle lavoratrici dell’ Oda”.