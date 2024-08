Catania, l’arcivescovo Renna colpito da infarto nella notte: operato d’urgenza

Chiesa

E' stato il vicario generale, don Branchina, a darne notizia. Il prelato è ricoverato nella clinica Morgagni di Pedara

Il mondo cattolico catanese è in apprensione per la notizia di un infarto che la scorsa notte ha colpito l’arcivescovo monsignor Luigi Renna. E’ la stessa arcidiocesi etnea, a firma del vicario generale don Vincenzo Branchina, ad informare riguardo all’accaduto.

“Carissimi, vi informo che il nostro Arcivescovo, Mons. Luigi Renna, questa notte è stato colpito da infarto. Operato d’urgenza si trova attualmente sotto osservazione in sala semintensiva presso la clinica Morgagni di Pedara. Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate, restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto. Sarà mia premura tenervi informati”. Tanti i messaggi di auguri e di sostegno alla preghiera che stanno arrivando in queste ore anche sulla pagina facebook dell’arcidiocesi su cui è stato pubblicato il post del vicario generale.