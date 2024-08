Catania, l’arcivescovo Renna lascia la clinica dopo l’infarto: «Mi sono sentito abbracciato da tutti»

Chiesa

L'alto prelato si era sentito male lo scorso 11 agosto. Era stato urgentemente operato alla Morgagni di Pedara

Ha lasciato nel pomeriggio, dopo sedici giorni di ricovero, la clinica Morgagni di Pedara, l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, colpito da infarto lo scorso 11 agosto.«Sto meglio – ha detto intervistato da Rei Tv – e ringrazio innanzitutto il Signore e i medici e tutto il personale di questa clinica che si è rivelata davvero eccellente». Mons. Renna ha parlato di «una ripresa graduale che mi consentirà di tornare al ministero nella normalità, ma con una maggiore prudenza perché – ha sottolineato – devo misurare le mie forze per poterle distribuire meglio».