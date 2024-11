Catania, l’area pedonale Sciuti ora è “inespugnabile”: il Comune ha messo le telecamere

l'iniziativa

Senza varchi elettronici era costantemente ignorata: istallati cinque varchi elettronici

E’ entrata in vigore nel centro storico di Catania l’area pedonale Sciuti, spazi in parte già interdetti al traffico veicolare ma continuamente violate per l’assenza di rilevatori elettronici nei quali la giunta Trantino ha fatto ora installare cinque varchi elettronici con i relativi provvedimenti di circolazione.

Le telecamere di rilevazione video digitale sono adesso solamente in pre-esercizio con le sanzioni che potranno scattare solo tra un mese. L’area è compresa tra via Pacini, via Filippo Corridoni, piazza Giuseppe Sciuti, via Galvagna, via Candio, via Gemmellaro, nel tratto compreso tra via Candio e via Costarelli, via Costarelli e via Del Toscano con via Spampinato. Lo rende noto il Comune.Per tutta la fase di pre-esercizio, fino al prossimo 13 dicembre, i varchi saranno presidiati dalla polizia locale, che provvederà alle contestazioni e verbalizzazioni delle relative infrazioni.

