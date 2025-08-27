Catania, l’assessore Marletta difende il rendiconto 2024 non approvato: «Passi in avanti significativi nel risanamento, critiche fuori luogo»

palazzo degli elefanti

Dopo la nomina del Commissario ad acta da parte della Regione per l’adozione del documento finanziario

La mancata approvazione del rendiconto 2024 e la nomina del commissario ad acta scuotono la politica catanese, suscitando le reazioni delle opposizioni e delle associazioni civiche. Ma a “difendere” l’operato della giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino è l’assessore comunale alle Finanze Giuseppe Marletta. «In queste ore alcune voci, vecchie e nuove, preannunciano scenari negativi per la città di Catania, mostrando persino una certa compiacenza di fronte alle difficoltà finanziarie dell’Ente. Difficoltà che, come a tutti noto, risalgono a eventi degli anni pregressi e culminati nella mala gestio del quinquennio 2013-2018, certificata con sentenza definitiva della Corte dei Conti e i conseguenti addebiti personali a carico degli amministratori dell’epoca. Come in altri 175 Comuni siciliani, anche a Catania lo scorso 24 luglio è stato nominato un Commissario ad acta per sollecitare l’adozione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario. Peraltro, analogamente a quanto accaduto anche lo scorso anno per l’approvazione del rendiconto 2023 avvenuta nel mese di novembre 2024, fatto ben noto anche ai consiglieri di opposizione evidentemente in quel momento meno attenti, per non ricordare che durante le gestioni degli anni passati, a cominciare da quelle del centro sinistra, il superamento dei termini della decorrenza è stata purtroppo una consuetudine».