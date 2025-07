Catania, l’attesa per il rimpastino di Giunta è la spina nel fianco di Trantino

Comune

I due consiglieri meloniani Bottino e Barresi in fila per il “turno”. Nel frattempo in città arriva il commissario Sbardella

Il messaggio è più o meno questo: non si può prendere tempo all’infinito. Mittente: Fratelli d’Italia. Destinatario: il sindaco di Catania Enrico Trantino. L’argomento, neanche a dirlo, è il rimpastino di giunta, ormai considerato urgente dalle forze politiche della maggioranza. In primis, da quella che esprime il primo cittadino. Tant’è che per dirimere la questione nel capoluogo etneo oggi e domani ci sarà Luca Sbardella, il commissario spedito da Roma in Sicilia per mettere pace nelle lotte fratricide, in tutti i sensi.

I mal di pancia

I mal di pancia di maggioranza non sono mica una novità. Se prima il centrodestra catanese se la prendeva perché non venivano rinnovati i vertici delle società partecipate, a nomine fatte ha ricominciato a mugugnare per la rappresentatività degli assessori rispetto alla composizione del Consiglio. Il richiamo di tutti era ai famosi accordi pre-elettorali, che dentro a FdI dovevano significare qualche avvicendamento per fare spazio a tutte le anime di un partito multiforme. Osservati speciali sono, sin dall’inizio della consiliatura, il vicesindaco Paolo La Greca e l’assessore alle Politiche comunitarie Sergio Parisi. Tutt’e due, per motivi diversi, per Trantino preziosi nei posti in cui stanno.

A chi rinunciare?

La Greca, di professione urbanista di fama, è più che una figura fondamentale in questo momento: si sta elaborando il Pug, il Piano urbanistico generale che sostituirà l’ormai anziano Prg di Luigi Piccinato. Come salutare un urbanista mentre la città rimodella il suo assetto? A Parisi, d’altro canto, viene riconosciuto il merito di gestire un piccolo gioiellino di efficienza, che sarebbe l’ufficio responsabile dei fondi europei. Che in città arrivano come se piovesse (discorso diverso, poi, è la capacità di spenderli) e che permettono di immaginare parchi e parchetti, rifacimenti smart di piazze e riqualificazioni di immobili. Parisi, che è rimasto assessore tra due sindaci (era stato nominato da Salvo Pogliese), insomma, funziona.In questo quadro, a chi rinunciare? Certo, ci sarebbe una terza casella su cui le mire dei meloniani si starebbero accendendo. In giunta c’è un posto lasciato libero dall’ex assessore Alessandro Porto, titolare della Polizia municipale. Porto ha lasciato Palazzo degli Elefanti per andare a sostituire Giuseppe Castiglione, travolto da un’inchiesta per voto di scambio, all’Ars. Appena approdato a Palazzo dei Normanni, l’ex assessore ha dismesso la maglia degli autonomisti e ha indossato quella di Fratelli d’Italia. Enrico Trantino non lo ha ancora sostituito, trattenendo per sé le deleghe.

I ràis delle preferenze

Allora c’è chi dice: quel posto è libero, il sindaco assegni la delega, faccia finalmente contenti i fratelli meloniani che aspettano. In prima fila ci sono due ràis delle preferenze: Daniele Bottino e Andrea Barresi. Entrambi con mire da assessore, entrambi incontenibili. Si racconta, però, che né l’uno né l’altro siano particolarmente graditi al primo cittadino. Che sin dal suo insediamento, del resto, va predicando: «Voglio nomi di alto profilo». E però Bottino rappresenta l’area di FdI dell’asse Gaetano Galvagno-Ruggero Razza. Andrea Barresi, invece, va per la sua strada e batte cassa alla porta di Pogliese, suo riferimento. Dall’aula consiliare, Bottino e Barresi hanno iniziato a lanciare i loro strali contro l’amministrazione, polemizzando senza mezzi termini. Un segnale chiarissimo: la pazienza è finita. Riferendosi a una delibera, Bottino ha detto qualcosa tipo: «Nessuno può permettersi di prendere in giro questo consiglio». I malpensanti ci hanno letto un riferimento alle promesse tradite.

Il weekend porterà consiglio?