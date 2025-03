Catania, le 5 startup vincitrici del programma di incubazione di Develhope e Amazon

Imprenditoria

Revalue Project, Plannit, Selfmotion, Take & Drive e Vigila si sono aggiudicati un premio di 10.000 euro per avviare l’idea imprenditoriale

Questa mattina a Catania si è svolta la cerimonia di premiazione delle 5 idee vincitrici del Bootcamp imprenditoriale di 6 settimane, fase decisiva del programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator, organizzato dalla tech school Develhope in collaborazione con Amazon. I team vincitori Revalue Project (Sicilia), Plannit (Puglia), Selfmotion (Sicilia), Take & Drive (Sicilia) e Vigila (Campania) si sono aggiudicati un premio di 10.000 euro ciascuno per avviare la propria attività imprenditoriale e lanciare la nuova idea di business.

L’evento si è svolto presso gli spazi di Isola Catania, all’interno di Palazzo Biscari e ha visto tra gli ospiti il Presidente di Isola Catania, Antonio Perdichizzi, il Public Policy Manager Operations and Transport di Amazon Italia, William Callegari e il CEO & Founder di Develhope, Massimiliano Costa.

“La nostra città è un terreno fertile per l’innovazione e la tecnologia e iniziative come questa confermano quanto sia possibile costruire un futuro professionale solido senza dover necessariamente lasciare la propria terra. Sostenere programmi che incentivano la crescita delle competenze digitali e imprenditoriali, investire nei talenti del Sud, contribuendo a trasformare le idee in progetti concreti e in nuove realtà imprenditoriali è fondamentale per rafforzare l’ecosistema tecnologico locale e creare nuove opportunità di sviluppo. Catania è una città in movimento, aperta al cambiamento e all’innovazione.” – commenta il Sindaco di Catania Enrico Trantino.

“Siamo qui per celebrare non solo il talento e l’innovazione, ma anche il coraggio di intraprendere un percorso imprenditoriale, elementi questi fondamentali per il futuro del nostro Sud Italia e della nostra Isola. La collaborazione con Amazon e l’impegno di Develhope sono la testimonianza di un forte desiderio di investire nel potenziale del nostro territorio. Dobbiamo consegnare opportunità e stimolare le competenze imprenditoriali e tecnologiche tra i giovani del Mezzogiorno, affinché essi possano diventare i protagonisti di un futuro ricco di opportunità e successi. Da presidente dell’Assemblea regionale siciliana sono pronto a sostenere l’imprenditoria giovanile anche attraverso azioni politiche da sottoporre all’attenzione del Parlamento siciliano.” – dichiara Gaetano Galvagno, Presidente Assemblea Regionale Siciliana.

“Siamo orgogliosi di sostenere, insieme a Develhope, i giovani talenti che vogliono trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali. Il programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator è la dimostrazione concreta di come tecnologia e innovazione possano diventare leve di crescita per il territorio”, afferma William Callegari, Public Policy Manager Operations and Transport di Amazon. “In Amazon crediamo fermamente che investire sulle nuove generazioni sia la chiave per costruire un futuro più dinamico e competitivo e ci impegniamo a sostenere i nuovi imprenditori offrendo loro opportunità di crescita e affermazione professionale. Congratulazioni ai vincitori e a tutti i partecipanti per la determinazione e l’energia dimostrate durante questo percorso”.

“Per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con Amazon ha reso possibile la realizzazione del programma Amazon Supply Chain & Technology Incubator: un’occasione unica che permette ai giovani di esprimere il loro potenziale, servendosi delle opportunità offerte dal digitale. Desidero complimentarmi con tutti i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte a questa edizione: il vostro entusiasmo, l’energia, la voglia di imparare e mettervi in gioco sono fonte di ispirazione e di grande ottimismo.” – commenta Massimiliano Costa, CEO di Develhope.

A fronte delle oltre 300 candidature ricevute, a gennaio 2025 sono state selezionate le 10 idee più promettenti e innovative, con particolare focus per i progetti legati a logistica ed e-mobility. I team selezionati hanno avuto l’opportunità di partecipare, in maniera totalmente gratuita, al Bootcamp di 6 settimane per aspiranti startupper. L’iniziativa, organizzata da Develhope con il supporto di Amazon, ha lo scopo di sostenere i progetti imprenditoriali di giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel corso del Bootcamp, i 10 team selezionati hanno potuto avvalersi del supporto e della consulenza di mentor ed esperti di settore lungo tutte le fasi del processo: dall’ideazione al lancio della startup.