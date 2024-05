Catania, le mamme di Librino e la ricerca della bellezza per superare l’isolamento e combattere la criminalità

Il racconto

A Tg2 Storie, curato e condotto da Adriana Pannitteri, nella puntata in onda su Rai 2 alle 23.45

A Tg2 Storie, curato e condotto da Adriana Pannitteri, nella puntata in onda su Rai 2 alle 23.45, il racconto di uno dei sopravvissuti alla strage di Fidene a Roma, in cui morirono 4 persone e 5 rimasero ferite. Un’assemblea di condominio trasformata in tragedia. A sparare, senza porto d’armi, Claudio Campiti. In studio l’étoile Eleonora Abbagnato e l’incontro con Paolo Petrocelli Sovrintendente della Dubai Opera House. Big Mama e la sua vita: “mi ha salvata la musica”. In un libro le sue paure, la difficoltà di accettarsi, e le sue speranze. Poi il ricordo diquando trenta anni fa andò in onda il primo telegiornale in Lingua dei Segni. Una conquista, quella dell’accessibilità e dell’inclusione, già scritta nella Costituzione. In studio la prima interprete Maria Luisa Franchi. Ci si occuperà poi di grande sport. Verso le Olimpiadi con Dalia Kaddari, giovane velocista che sogna una medaglia. Si andrà poi in Sicilia tra le mamme di Librino, quartiere di Catania, e la ricerca della bellezza per superare l’isolamento e combattere la criminalità. Infine il ritratto di Alice Munro e il suo talento nella narrativa breve.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA