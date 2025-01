Catania, l’ex discoteca Empire diventa “Casa della musica”: è un bene confiscato alla mafia

Ritorno in funzione

Lo storico locale notturno in via Zolfatai ha da dicembre una nuova destinazione grazie a un partenariato tra Comune e Conservatorio. L'accordo oggi diventa operativo

L’ex Empire di via Zolfatai, per anni locale notturno gestito da soggetti legati alla criminalità organizzata diventa centro di impulso musicale, ma anche culturale sociale e civile, aperto al territorio.

È entrato nella fase operativa, infatti, il partenariato tra l’amministrazione comunale e il Conservatorio Statale per farne una “Casa della Musica”, al servizio della cittadinanza, con il protagonismo organizzativo di anti pubblici e associazioni e lo sviluppo di un modello responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati alla mafia con il raggiungimento di obiettivi sociali, e nel caso specifico musicali e coreutici.

Un incontro a palazzo degli elefanti tra il sindaco Enrico Trantino con l’assessore Viviana Lombardo per l’amministrazione comunale di Catania e Carmelo Galati ed Epifanio Comis, rispettivamente presidente e direttore artistico, per il Conservatorio Musicale, ha sancito l’intesa tra i due enti per valorizzare al meglio l’immobile sottratto alla criminalità, mediante la diffusione della cultura musicale quale opportunità formativa, grazie alla promozione e all’organizzazione di eventi.

La giunta Trantino lo scorso 4 dicembre ha deliberato la formalizzazione dell’accordo con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, istituto di alta formazione di livello universitario, che forma e prepara sia musicisti che direttori d’orchestra, oltre che cantanti attraverso specifiche attività di composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, volte a maturare e a sviluppare i linguaggi musicali, finalizzata a realizzare una “Casa della Musica” su una superficie di oltre mille e cento quadrati, articolata su due livelli con tetto apribile, con eventi e attività formative che ne facciano fulcro dell’intera provincia di Catania, per la diffusione della cultura musicale e il suo valore educativo.