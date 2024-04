Catania: lo scippo in scooter in via Pacini immortalato dalla videosorveglianza, un arresto

le indagini

Un 39enne ha adocchiato due coppie ben distinte che stavano passeggiando e ha strappato la borsa a una delle due donne

A bordo di uno scooter adocchiato due coppie ben distinte che stavano passeggiando in via Pacini – centralissima traversa di via Etnea – si è avvicinato e ha tentato di strappare la borsa a una delle due donne, facendola cadere per terra: ma le telecamere della videosorveglianza lo hanno immortalato e l’uomo è finito in carcere.

I poliziotti hanno arrestato un 39enne per tentata rapina e lesioni aggravate commessi nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio.

Il provvedimento restrittivo arriva al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile. A seguito della violenza subita e del forte impatto con l’asfalto, infatti, la vittima è stata soccorsa condotta in ambulanza in ospedale da cui è stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 30, salvo complicazioni.

Le indagini svolte nella immediatezza, sfruttando l’acquisizione e la successiva analisi di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare il mezzo utilizzato (uno scooter) per compiere lo scippo, poi ritrovato vicino all’appartamento dell’indagato e di risalire all’identità dell’autore che, però, nonostante fosse stato ricercato, non veniva rintracciato.