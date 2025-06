Catania, maltratta moglie e figli minorenni: arrestato

Catania

Il 47enne è stato denunciato dai familiari

Un 47enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per lesioni personali aggravata e maltrattamenti in famiglia, reato quest’ultimo commesso anche nei confronti dei figli minorenni. Ad accusare l’uomo sono stati la moglie e un figlio 17enne. Quest’ultimo, ascoltato in audizione protetta disposta dalla Procura, ha ricostruito numerosi comportamenti vessatori tenuti dal padre ai danni della madre e dei fratelli, tanto che tutti e quattro i figli sono stati affidati a una casa famiglia e sottratti alla responsabilità di entrambi i genitori.

