Catania, Maui e Ares fiutano la droga in una cantina a Zia Lisa: un arresto

Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli agenti della Squadra Cinofili della Questura di Catania, durante le quotidiane attività di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dei vani cantina ubicati all’ultimo piano di uno stabile del quartiere Zia Lisa. Giunti in prossimità di uno di essi, i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato con insistenza la presenza di sostanza stupefacente al suo interno.

Dopo accurate ricerche, i poliziotti sono riusciti a risalire al titolare della cantina, trovato in possesso delle chiavi per aprire. Ancora una volta, Maui ed Ares hanno dimostrato di possedere un fiuto infallibile; infatti, all’interno del locale sono state rinvenute alcune buste contenenti quasi 400 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e alcuni grammi di cocaina, nonché strumenti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente. Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Per completezza gli agenti hanno proceduto anche a perquisire l’abitazione dell’uomo, ubicata al secondo piano dello stesso stabile, con esito negativo.