Catania, maxi inchiesta in tutta Italia contro la pedofilia on line: 34 arresti e centinaia di perquisizioni

il caso

L'operazione Hello condotta dalla polizia

Maxi operazione nazionale, coordinata dalla procura distrettuale di Catania e condotta dalla polizia, contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia.Oltre 500 operatori della polizia postale hanno eseguito oltre 100 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati e arrestato 34 persone. I dettagli della operazione, denominata Hello, saranno illustrati nella sala stampa della procura distrettuale in viale XX Settembre 51 a Catania.

