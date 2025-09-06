Catania-Monopoli, poker dei rossazzurri! Strepitoso gol di Lunetta all’incrocio dei pali

Serie C

Rossazzurri alla ricerca del terzo successo consecutivo. Pienone al Massimino

Alle 20.30 il fischio di inizio di Catania Monopoli. Ecco le scelte di mister Domenico Toscano.

90’+7- Finisce un’altra gara eccezionale del Catania che ne fa 4 al Monopoli. Rossazzurri in testa a punteggio pieno. Le reti sono state segnate da Ierardi, Cicerelli, Aloi e Lunetta.

90’+5- Strepitoso gol di Lunetta all’incrocio dei pali, 4-0 che fa esultare nuovamente tutto lo stadio.

90′- Sono 7 i minuti di recupero.

88′- Catania vicina al poker ma stavolta si salva la difesa del Monopoli.

86′- Sostituzione in casa Catania: esce gli applausi Matteo Di Gennaro, al suo posto entra Matteo Stoppa.

83′- Esplode di gioia il Massimino! Gran contropiede del Catania finalizzato magistralmente da Aloi che insacca all’angolino basso, 3-0 per il rossazzurri e risultato in ghiaccio.

81′- Sostituzione per il Catania: esce dal campo Cicerelli ed entra il numero 77 Martic.

78′- Dal dischetto Cicerelli non sbaglia e con un mezzo cucchiaio spiazza Piana, 2-0 del Catania!.

76′- Dopo due minuti, il direttore di gara conferma la sua decisione. Rigore per i rossazzurri.

74′- L’arbitro fischia un calcio di rigore per il Catania per fallo su Lunetta ma viene richiamato al Footbal Video Support.

69′- Due sostituzioni per il Catania: esce dal campo Ierardi, l’autore del gol che sta decidendo la gara, ed entra al suo posto Allegretto. Altro cambio: esce Forte ed entra in campo Lunetta.

64′- In contropiede il tiro di Tirelli finisce di poco sopra la traversa, ancora un pericoloso per la difesa del Catania.

63′- Un’altra azione pericolosa costruita dai pugliesi: Volpe passa la palla a Longo che tira molto piano dall’interno dell’area di rigore, Dini para senza problemi.

61′- Doppio cambio Monopoli: escono dal campo Valenti per Volpe ed esce Greco per Longo.

60′- I pugliesi adesso ci provano con più convinzione, secondo calcio d’angolo consecutivo ma libera la difesa rossazzurra.

59′- Miracolo di Dini che salva il risultato con una parata strepitosa da distanza ravvicinata.

51′- Catania sempre più in proiezione offensiva alla ricerca del gol del raddoppio, gran conclusione di Aloi ma il tiro è centrale, para Piana.

50′- Bella azione di Cicerelli che scarta un paio di avversari e fa partire un tiro dal limite dell’area che finisce alto sopra la traversa.

49′– Ammonito il numero 15 del Monopoli, Greco.

46′- Il Catania sostituisce Corbari con D’Ausilio a inizio ripresa.

45’+2- L’arbitro fischia la fine del primo tempo: rossazzurri avanti grazie al gol di Ierardi.

45′- Sono i due i minuti di recupero del primo tempo.

40′- Per il Monopoli è stato ammonito Piccinini.

38′- Ammonito Di Gennaro: sul seguente calcio di punizione per i pugliesi la palla si spegne a fondocampo.

37′- Il Monopoli prova un’azione offensiva ma la difesa del Catania è solidissima, i rossazzurri guadagnano un calcio di punizione.

31′- Catania adesso in costante proiezione offensiva e pericoloso con Aloi e Cicerelli, in qualche modo si salvano i pugliesi sempre più sotto pressione.

30′- Un altro corner a favore dei rossazzurri, Cicerelli la passa a Donnarumma che crossa ma il portiere del Monopoli anticipa tutti.

24′- Il Monopoli sostituisce il numero 8 Battocchio con il numero 37 Bordo.

23′- Calcio d’angolo per il Catania e arriva il gol! Di testa la sblocca Ierardi su perfetto cross di Cicerelli, 1-0!

14′- Donnarumma con una serpentina si libera dell’avversario e tira verso lo specchio della porta ma Piana si fa trovare pronto. Lunga fase di “studio” tra le due squadre, partita bloccata.

12′- Cross in area di Donnarumma, poi il tiro di Jiménez viene deviato in calcio d’angolo, Catania pericoloso. Nulla di fatto dagli sviluppi del corner, allontana la difesa dei pugliesi.

10′- Un’altra azione pericolosa del Monopoli ma la difesa rossazzurra è brava a far scattare il fuorigioco, si riprende con un calcio di punizione. Fase di studio della gara, il Catania prova a impostare il gioco e costruire l’azione mentre in Monopoli prova a sfruttare le ripartenze.

9′- Primo ammonito della gara il rossazzurro Corbari che ferma una ripartenza pericolosa dei pugliesi.

4′- Catania pericoloso con un cross in area di Cicerelli, spazza a fatica la difesa del Monopoli.

2′- La prima azione è del Monopoli ma si conclude con un nulla di fatto, Dini rimette in gioco il pallone.

Ore 20.18: le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Tra poco più di 10 minuti il fischio d’inizio agli ordini dell’arbitro Alberto Poli della sezione di Venezia.

Alle ore 19.45 le squadre sono scese in campo per il consueto riscaldamento pre-partita: applausi e cori di incoraggiamento per i rossazzurri di Toscano, Massimino che si preannuncia quasi esaurito e con più presenze dell’esordio casalingo contro il Foggia

Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jiménez, Cicerelli; Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Martic, Allegretto, Raimo, Lunetta, Stoppa, Quiroz, D’Ausilio, Caturano. All. Domenico Toscano