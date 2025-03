Catania, Mpa interviene sul Piano regolatore portuale: «Nuova criticità e incongruenza»

La nota

«Oggi a poche ore dal voto in consiglio del Prp non possiamo non rimarcare la necessità di un aggiornamento e una pianificazione più coerente del stesso con la realtà dei fatti» dice la coordinatrice Alberghina

«Il nostro movimento si è fatto promotore di un incontro che ha visto la partecipazione di esperti e tecnici di alto valore provenienti dal settore della pianificazione urbana e portuale con l’obiettivo di approfondire le prospettive future per lo sviluppo del Porto di Catania, una infrastruttura strategica non solo per la città ma per l’intera regione. In maniera costruttiva, dopo approfonditi incontri con tecnici ed esperti del settore, sono state portate in consiglio delle pregiudiziali sul Prp (Piano regolatore portuale) che la maggioranza dei consiglieri non ha ritenuto di dover approvare». A dirlo è Pina Alberghina, coordinatrice Mpa di Catania.