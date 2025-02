Catania, nuovo cda per la ex Pubbliservizi: si chiude la partita delle società partecipate

Le nomine

Giacomo Bellavia, Marina Modaudo e Salvatore Indovino: sono loro i nuovi vertici della Servizi Città metropolitana

«Il mio nome è buono per tutte le ruote», si schermiva lui mesi fa, quando le voci sulla presidenza della Servizi Città metropolitana di Catania, ex Pubbliservizi, si rincorrevano con insistenza. Evidentemente, la ruota giusta era proprio quella. Tant’è che Giacomo Bellavia ha firmato, ieri mattina, il suo incarico da nuovo vertice della società partecipata della ex Provincia. Bellavia, uomo di Fratelli d’Italia di rito pogliesiano, passa, così dalla presidenza di Amts a quella dell’azienda speciale nata dalle ceneri del fallimento di Pubbliservizi. Accanto a lui ci saranno Marina Modaudo, imprenditrice del settore degli eventi (il negozio “Il regno del giocattolo”, in via Passo Gravina, è della sua famiglia), indicata dalla Lega; e Salvatore Indovino, 32 anni, legale rappresentante di una società d’ingegneria, indicato dall’Mpa e, in particolare, dal deputato regionale Ludovico Balsamo. A Indovino è stato attributo il ruolo di vicepresidente del cda.

Si chiude così, infine, la partita delle società partecipate che tanto hanno influito su Palazzo degli Elefanti e sugli equilibri politici della maggioranza che sostiene il sindaco Enrico Trantino. L’azienda speciale Scmc era l’ultima che mancava, ed è stata inserita nel quadro collettivo delle partecipate comunali per meglio distribuire gli incarichi tra le forze di maggioranza.